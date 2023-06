Dass dieser einfache Satz einen Dammbruch markierte, war schon damals absehbar – und es wurde an dieser Stelle entsprechend kommentiert. Denn wenn, so argumentierte ich damals, die Moderatorin einer der wichtigsten Talkshows des Landes ein gegendertes Deutsch verwendet, dann setzt das Standards in der Medienlandschaft. Und wenn in einer Massenmediengesellschaft Medien sprachliche Standards propagieren, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich dieses Deutsch durchsetzt.