Machen wir uns nichts vor. Situationen wie diese am letzten Sonntagabend sind es, die in einer Massenmediengesellschaft sprachliche Standards setzen und Fakten schaffen. Denn Sprache funktioniert nach dem Opportunismusprinzip: Richtig ist, was nicht unangenehm auffällt oder als zeitgemäß gilt. Da können Sprachwissenschaftler noch so lange darüber dozieren, dass die Formulierung „Sinn machen“ ein einfältiger Anglizismus ist, der im Deutschen keinen Sinn ergibt – egal, seit den 90er Jahren machen Dinge plötzlich Sinn, einfach weil es modern und dynamisch klingt.