Wenn heute in Kiew der jüdischen Opfer von Babyn Jar gedacht wird, dann geht es auch darum, an ein Verbrechen zu erinnern, das in der deutschen Erinnerungskultur lange eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Die meisten Menschen verbinden den nationalsozialistischen Massenmord vor allem mit den Todeslagern in Polen, die bewusst abseits der großen Zentren errichtet wurden. Das Massaker von Babyn Jar am 29. und 30. September 1941 wurde jedoch unmittelbar am Rande einer Großstadt verübt, in einem Außenbezirk von Kiew.

Die Massenerschießungen in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten der Sowjetunion, von denen Babyn Jar den erschreckenden Höhepunkt bildete, markieren den Beginn des systematischen Genozids an den europäischen Juden, noch bevor sie in der Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 zum Programm des Nazi-Regimes wurde.