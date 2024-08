Es war das Symbol eines Aufbruchs, ein Zeugnis dafür, dass in Berlin ein neues Kapitel der Stadtgeschichte geschrieben werden sollte. Am 29. Februar 1996 pilgerten Tausende Berliner trotz Eiseskälte in die Friedrichstraße am Rande des historischen Zentrums der Stadt, um einen Leuchtturm der Renaissance der alten Metropole zu erleben. Denn damals eröffnete – in einem prunkvollen Glasbau mit meterhohen Decken und einem gläsernen Lichtkegel im Inneren – ein Inbegriff der französischen Lebenskultur auf 8000 Quadratmetern in fünf Etagen seine Pforten. Die Galeries Lafayette sollten zum Anker für eine neue Prachtstraße werden, als Flanier- und hochwertige Einkaufsmeile.

Der Standort – der einzige in Deutschland – schien unschlagbar. Der ikonische Neubau lag mitten in einem Gebiet voller historischer Sehenswürdigkeiten, vom Schauspielhaus am Gendarmenmarkt und dem Friedrichstadtpalast, über das Brandenburger Tor bis hin zur Museumsinsel. Und nicht nur Touristen sollten hier flanieren. Im Laufe der Zeit eröffneten immer mehr große Verbände in der Umgegend ihre neuen Deutschlandzentralen oder Dependancen, was auch der Nähe zum Bundestag geschuldet war.