1. Diese WM-Vergabe war kein Ausrutscher

Die WM in Katar war zunächst einmal kein Ausrutscher, sondern die logische Konsequenz einer rücksichtslosen Kommerzialisierung des Fußballs, die seit mindestens den 90er Jahren stattfindet. Negative Veränderungen geschehen eben weder in der Politik noch im Sport von heute auf morgen, sondern als stetiger Prozess; wie bei einer Schleuse, bei der die Öffnung des einen Schleusentores zur Öffnung des nächsten Schleusentores führt und so weiter. Bis man irgendwann an einem Punkt angekommen ist, an dem man sich verwundert die Frage stellt: Wie konnte es so weit kommen? Dass Katar diese WM austragen durfte, war also nur ein weiterer Tiefpunkt einer unschönen Entwicklung.