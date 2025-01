In der Folge tobte erstens kurz ein Kleinkrieg zwischen Steinmeier und Musk, der mit den Worten „Steinmeier ist ein antidemokratischer Tyrann! Schande über ihn“ konterte, und der kurz darauf zweitens seine AfD-Wahlempfehlung in einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag ausformulierte. Rund um diesen Beitrag war die Aufregung dann wieder groß. So groß, dass sich – nachdem andere Unionspolitiker bereits in Schnappatmung verfallen waren – auch CDU-Chef Friedrich Merz einmischte. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte der Kanzlerkandidat der Union, dass er sich nicht erinnern könne, dass es in der Geschichte der westlichen Demokratien einen vergleichbaren Fall der Einmischung in den Wahlkampf eines befreundeten Landes gegeben hätte.