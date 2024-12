Als literarische Vorlage diente der 1900 erschienene Kinderbuchklassiker „The Wonderful Wizard of Oz“ von L. Frank Baum. Seither wachsen Generationen von Amerikanern mit der Erzählung des Mädchens Dorothy aus Kansas auf, das durch einen Sturm mitsamt einem Farmhaus in das Fantasieland Oz gewirbelt wird. Bei der Landung begräbt das Haus eine der bösen Hexen, die einen Teil des Landes beherrscht haben. Anschließend begibt sich Dorothy in Begleitung diverser Märchenfiguren auf eine abenteuerliche Reise zum Zauberer von Oz, an deren Ende sie wohlbehalten in ihre Heimat zurückkehren darf. Die Botschaft: „There’s no place like home.“ Zuhause ist es doch am schönsten. Autor Baum wollte sein Werk, das in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurde, als völlig unpolitisch verstanden wissen. Doch das Gegenteil geschah. Man deutete es als Allegorie des modernen Amerikas, las darin Bezüge zum Marxismus oder Kapitalismus.