Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Sie poliert in Shorts und Tanktop einen knallroten Ami-Schlitten, umarmt und küsst ihre Großmutter, turnt Hampelmänner an einem sonnigen Sandstrand. Dabei lächelt die junge Petra Kelly in die Kamera. In diesen Momenten wirkt sie glücklich. Mit sich und der Welt im Reinen. Es sind diese privaten Aufnahmen, die diese Ausnahme-Aktivistin und -Politikerin in neuem Licht zeigen. Doris Metz verwendet sie in ihrem Dokumentarfilm „Petra Kelly – Act now!“, der diese Woche in die Kinos kommt.

Geboren wird Kelly 1947 im bayerischen Günzburg als Petra Lehmann. Als sie sieben Jahre alt ist, verlässt der Vater die Familie. Die kommenden Jahre wächst Petra mit Mutter und „Omi“ in einem reinen Frauenhaushalt auf. Kein einfaches Leben im damaligen Nachkriegsdeutschland. Die Hochzeit der Mutter mit dem in Würzburg stationierten US-Offizier John Edward Kelly bietet einen Ausweg aus der sozialen Misere. Ende der 1950er-Jahre, kurz nach der Geburt von Halbschwester Grace, zieht die Familie nach Georgia, USA. „Ich wollte das alles gar nicht. Es war ein großer Kulturschock“, sagt Kelly. Erneut gehört sie zu den Benachteiligten. Wegen ihres deutschen Akzentes und Namens wird sie von ihren Mitschülern ausgegrenzt. So nimmt den Namen ihres Stiefvaters an.