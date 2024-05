„Mad Max“ wurde zum Welterfolg, sein wütender Protagonist zum internationalen Helden. In Japan verstand man ihn als Samurai, in Skandinavien als einsamen Wikinger und in Frankreich als eine Art Cowboy in einem Western auf Rädern. Die Karossen, in denen sich das Ensemble fortbewegt, spielten von Anfang an eine tragende Rolle. Millers Coup sollte sich wiederholen, was auch gelang. So entstand eine Filmreihe, deren fünfter Teil nun in die Kinos kommt. Doch „Furiosa: A Mad Max Saga“ tritt ein schweres Erbe an. Denn sein Vorgänger, „Mad Max: Fury Road“ (2015) gilt als Action-Meisterwerk, das mit sechs Oscars ausgezeichnet wurde. Zwar fehlte beim Cast zum ersten Mal Mel Gibson, stattdessen brillierte aber die umwerfende Charlize Theron in der Rolle der Imperator Furiosa.