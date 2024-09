Mit „Die Ironie des Lebens“ gelingt nun auch Regisseur Markus Goller diese emotionale Gratwanderung. Sie erzählt die Tour de Force eines alternden Comedians, dessen Lebensleere so erschreckend wie faszinierend zugleich ist. Mit seinen 67 Jahren hat Edgar den Gipfel seiner Karriere längst erreicht. Dort oben hat er es sich bequem gemacht. Selbstfixiert inmitten von Luxus, Alkohol und Einsamkeit stagniert er in auswegloser alltäglicher Schockstarre. Auf seiner erfolgreichen Tournee durch die Republik zündet er ein zynisches Kalauerfeuerwerk, mokiert sich über den Bund fürs Leben („Was ist das schönste an der Ehe? Richtig. Die Scheidung“), das Altern, den Tod. Jenseits der Bühne fehlt die nötige Anerkennung. In einer sterilen Hotelsuite sehen wir den stets Gebräunten mit Plastikduschhaube, Goldkettchen, erschlafftem Torso und Armtattoo vor dem Spiegel posieren. Die ironische Selbstmotivation beginnt mit „Siehst du gut aus!“ und endet auf „Du bist die Sahne auf dem Kakao deiner Altersgenossen“.