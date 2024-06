Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Klar, der Tod gehört nicht zu den Top-Themen, mit denen man sich freiwillig 100 Minuten lang auseinandersetzen will. Vor allem nicht beim selten gewordenen Besuch eines Lichtspieltheaters. Oder beim etwas häufigeren Streamen eines Films im Heimkino. Früher oder später trifft es zwar jeden, doch zu viel und en détail will man über das Ableben eigentlich nicht wissen. So manch einer begegnet der Sache mit Sarkasmus. Frei nach der Devise: Klappe zu, Affe tot.

Auch Regisseurin Eva Trobisch war einst keine Expertin in Sachen Sterben. Von Palliativmedizin hatte sie erst recht keine Ahnung. Nach ersten Recherchen war sie aber von dieser Arbeitswelt fasziniert – von ihrer Direktheit, dem respektvollen Umgang, der Inklusion von Leben und Tod. So entstand ihr Film „Ivo“.

Eine Dreiecksbeziehung steht im Zentrum des Plots

Sie hat den denkbar schwierigsten Job, den man sich vorstellen kann. Von früh bis spät fährt sie in unterschiedliche Haushalte, versorgt dort Sterbende. Ivo (Minna Wündrich) ist ambulante Palliativpflegerin. Die letzte Lebensphase ihrer Patienten möchte sie ihnen so angenehm und angstfrei wie möglich gestalten. Der Gedanke an Suizid soll gar nicht erst aufkommen. Diese Aufgabe meistert Ivo ohne große Zweifel, ohne Gejammere. Sie ist stark, patent, resilient, pragmatisch, kann sich emotional abgrenzen. Alles essentielle Eigenschaften, ohne die man in diesem Beruf gnadenlos scheitern würde.

In ihrem alten Skoda hetzt Ivo von Patient zu Patient. Das Auto ist ihr persönlicher Rückzugsort. Hier telefoniert sie, isst Junkfood, hört laute Popmusik, träumt, lacht, weint, versucht zu bewältigen – und rast dabei durch das unspektakulär fotografierte Rheinland. Ein Niemandsland. Transitraum. Mittel zum Zweck. Die zahlreichen Fahrtszenen lassen hinter die Fassade der Heldin blicken, zeigen Verletzbarkeit und Lust am Leben.

Längst hat ihr Beruf die sozialen Bindungen aufgefressen. Die pubertierende Tochter Cosima (Lilli Lacher) kommt gut ohne die Mutter zurecht, die einzige Freundin, Solveigh (Pia Hierzegger), ist ihre Patientin. Eine Dreiecksbeziehung zwischen Ivo, Solveigh und deren Mann Franz (Lukas Turtur) steht im Zentrum des Plots. In diesem Kontext wird ihr Job dann doch persönlich. Die Gefühlsmauer bekommt Risse.

„Und wer kümmert sich um mich?“

Solveigh leidet an der Nervenkrankheit ALS. Zunehmende Lähmungen fesseln sie nach und nach an ihr Bett. Ein Leben in Abhängigkeit und Tristesse, das Pia Hierzegger in seiner monotonen Schwere stark und überzeugend spielt. Ivo versucht, sie abzulenken. Sie trinkt mit ihr, sie kifft mir ihr, sie schenkt ihr körperliche Nähe, legt sich häufig zu ihr, umarmt sie. Irgendwann kann Solveigh nicht mehr, will nicht weiterleben, keinem mehr zur Last fallen. Von Ivo verlangt sie den letzten Freundschaftsdienst. Für die Freundin ein Dilemma. Solveigh ist überzeugt. Von Verzweiflung keine Spur. „Wenn du mir nicht hilfst, muss ich aus dem Fenster springen.“ „Du schaffst es doch gar nicht mehr zum Fenster“, entgegnet Ivo.

Franz stürzt sich derweil in Eskapismus und Aktionismus, plant die Umrüstung des Badezimmers, kauft einen Hightech-Rollstuhl. Doch auch seine Kräfte sind nicht grenzenlos. Heimlich schläft er mit Ivo. Die Affäre wird für beide zur Energiequelle. Franz hilft sie, das private Unglück zu verdrängen. Ivo dient sie als Katalysator ihrer glühenden Lebenslust. Sie stellt sie zwar nicht, doch man merkt ihr die immer häufiger reflektierte, völlig legitime Frage an: „Und wer kümmert sich um mich?“ Minna Wundrich gelingt es, die Vielschichtigkeit ihrer Figur mit der dafür nötigen Sensibilität zu verkörpern. Sie tut dies ehrlich, direkt, virtuos.

Ein klassisches Drehbuch gab es nicht

Mit einer kargen, teils poetischen Ästhetik gelingt es Eva Trobisch in ihrem zweiten Spielfilm, zahlreiche Spannungsfelder, die Palliativpflege und Sterbehilfe erzeugen können, zu benennen und zu verhandeln. Ihren realitätsgetreuen, dokumentarischen Charakter verdankt die Produktion mehreren Kniffs: Ein klassisches Drehbuch gab es nicht. Basierend auf kurzen Treatments entstanden die meist improvisierten Dialoge in Zusammenarbeit der Darsteller mit der Regisseurin. Manche Szenen wurden gar nicht erst geprobt. Für das Ensemble kombinierte Trobisch Schauspieler mit echtem Fachpersonal. So wird Ivos Chef von dem Palliativarzt Johann Campean dargestellt. Behutsam informiert er Solveigh über den legalen Weg eines assistierten Suizids mittels Sedierung und Morphium. Im Februar 2020 hatte des Bundesverfassungsreicht das 2015 vom Bundestag beschlossene Verbot kommerzieller Sterbehilfe aufgehoben. Bis zu einem neuen Beschluss des Gesetzgebers bleibt es jedoch eine rechtliche Grauzone. Nach Solveighs Tod ist Campean derjenige, dem wir beim Untersuchen der Leiche und Ausstellen des Totenscheins zusehen.

Fast ausschließlich natürliches Licht, Realmusik und eine agile, oft subjektive Kamera unterstreichen das Bemühen um Authentizität dieser filmischen Trouvaille, die gänzlich ohne moralische Beurteilung oder Verurteilung auskommt. „Ivo“ ist trocken, spröde, direkt und wahrhaftig. Schönheit sucht man hier vergebens. Stattdessen bietet er in auf den ersten Blick banalen Abbildungen (Baustellen, Fenster-Reflexionen, Autobahnen) eine visualisierte Poesie des Alltäglichen, die Kontraste zwischen der Außen- und der Innenwelt sowie der Unübersichtlichkeit des Lebens verdeutlicht.

Nach der Premiere bei der diesjährigen Berlinale bezeichnete das amerikanische Film-Branchenblatt Variety Eva Trobisch als „promising German director“. Anscheinend ist Trobisch die Frau für schwere Kost. In ihrem herausragenden, hoch gelobten Debüt „Alles ist gut“ aus dem Jahr 2018 geht es um eine Frau, die vergewaltig wird und die Tat ihrem Umfeld verheimlicht. Für ihr Nachfolgeprojekt hat sie sich Zeit gelassen. Das hat sich gelohnt. Mit „Ivo“ lenkt sie unseren Blick auf ein filmisch bisher unterbelichtetes Themenspektrum des Lebens: ein würdevolles Sterben und die Menschen, die dies ermöglichen.