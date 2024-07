Die hellbraune Bundfaltenhose sitzt perfekt, das Kurzarmhemd steckt er akkurat in sie hinein, der Seitenscheitel ist wie mit dem Lineal gezogen, die Brille fällt nicht weiter auf. Genauso wenig wie sein Auto: ein silberner Honda Civic. Damit fährt Gary Johnson (Glen Powell) täglich zur Universität von New Orleans. Hier versucht der Professor für Psychologie und Philosophie, seine mäßig motivierten Studenten für die Lehren Sigmund Freuds und C.G. Jungs zu begeistern. Im Zentrum steht dabei die Suche nach dem wahren Ich. Auch Nietzsche muss für Johnsons Exkurs in die Selbstverwirklichung herhalten, wenn er aus dessen „Fröhlicher Wissenschaft“ zitiert. Im Hörsaal geht die Leidenschaft mit Gary durch. Zuhause indes verkümmert der geschiedene Nerd in seinem spießigen, einsamen Vorstadtleben: korrigiert Klausuren, besprüht seine Zimmerpflanzen und isst in der Küche neben seinen beiden Katzen zu Abend.