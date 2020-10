Die Mehrheit der Deutschen hat eine weiße Hautfarbe. Die Mehrheit der Senegalesen hat eine schwarze Hautfarbe. Und die Mehrheit der Menschen in Japan sieht asiatisch aus. Eigentlich ist das ein ganz harmloser Fakt, mit dem noch weitere harmlose Fakten einhergehen: Etwa, dass (kulturelle) Produkte auf die Mehrheit der Bewohner in einem Land ausgerichtet sind. Das bedeutet: In Deutschland sieht die gesellschaftliche Norm weiß, in Senegal schwarz und in Japan asiatisch aus.

Die feministische und antirassistische Szene macht aber einen Unterschied, was die moralische Bewertung dieser Normen angeht: Japan darf eine kulturelle Norm haben, Senegal darf das auch. Deutschland aber nicht. Wieso nicht? Weil Deutschland „zum Westen“ gehört und die kolonialen Gräuel der Imperialmächte in sich trägt. Allein die Annahme, dass wir in einer weißen Norm lebten, sei bereits Rassismus, so heißt es etwa in dem Buch „Exit Racism“ der Antirassismus-Trainerin Tupoka Ogette. Denn mit diesem Fakt grenze man Schwarze und Menschen mit dunkler Hautfarbe als „die Anderen“ aus. Dafür haben sich die Aktivisten auch ein Wort ausgedacht: das „Othering“.

