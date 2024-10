Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Die Wiege der deutschen Philosophie oder jedenfalls vieler deutscher Philosophen stand bekanntlich im Pfarrhaus. Da kann sich auch Eva Weber-Guskar einreihen. Ihre erste Begegnung mit dem philosophischen Denken, so berichtet die Professorin an der Ruhr-Universität Bochum, war ihre Großmutter, die wiederum die Tochter eines Pfarrers war. Und wie so viele deutsche Philosophen begegnet auch sie im Lateinunterricht im Gymnasium den Denkern der Antike.

Die Autorin, die heute über „Die Gefühle der Zukunft“ (Untertitel: „Wie wir mit emotionaler KI unser Leben verändern“) schreibt, hat als Gymnasiastin mit philosophischer Lektüre aus sehr ferner Vergangenheit begonnen. Sie las Seneca im lateinischen Original, den großen stoischen Lebensratgeber der frühen Kaiserzeit.