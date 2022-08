Man sollte eigentlich meinen, dass nach Jahrzehnten kritischer Rassismusforschung einigermaßen klar sein müsste, was das ist: Rassismus. Aber davon kann keine Rede sein. Grund dafür ist ein Paradigmenwechsel in der kritischen Rassismusforschung, der sich „struktureller Rassismus“ nennt. Dessen Konsequenz soll es angeblich sein, dass nur Weiße nicht nur Rassisten sein können, sondern vielmehr sein müssen, und dass nur Nicht-Weiße deren Opfer sind. Der neueste Schrei der kritischen Antirassisten ist es also, dass sie selbst in rassistischen Kategorien denken – und es nicht einmal bemerken.

Vor ein paar Jahrzehnten sah das noch ganz anders aus. Im Jahre 1982 definierte der tunesisch-französische Soziologe Albert Memmi Rassismus in seinem einflussreichen Buch „Le racisme. Description, définition, traitement“ noch als einen Dreischritt: Es gehe beim Rassismus 1.) darum, gruppenbezogene Unterschiede zwischen Menschen zu definieren, 2.) diese Unterschiede im Sinne einer Hierarchie zu bewerten und 3.) aus dieser Bewertung Vorteile für die eigene Gruppe und Nachteile für die anderen abzuleiten.