Ein bundesweites Sammelbeobachtungsobjekt „Demokratiefeindliche und/oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates“ wurde eingerichtet, von dem es heißt, dass es „Kritik an der Regierung mit Kritik am Demokratie- und am Rechtsstaatsprinzip“ verwechsle. So behauptet es zumindest der Staatsrechtler Dietrich Murswiek. Von „Gesinnungsschnüffelei“ ist da die Rede, eine „rechtsstaatliche Sauerei“ nennt es ein ehemaliger Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, weil die Rechtslage „völlig uferlos“ und „eindeutig verfassungswidrig“ sei und das „Beobachtungsobjekt ,Delegitimierung‘ (…) ganz klar aus dem rechtsstaatlichen Rahmen“ falle.