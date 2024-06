Es geschah am 26. Juli 2022. Ein selbst in aufgeregten Zeiten eher entspannter Zeitgenosse mit dem Nutzernamen „Mic de Vries“ veröffentlichte um 9:00 Uhr auf Twitter einen Thread mit Zitaten zur Pandemie aus den beiden vergangenen Jahren. Seit am 7. April des selben Jahres die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht im Deutschen Bundestag keine Mehrheit fand, hatte das Interesse der Öffentlichkeit an diesem Thema erkennbar nachgelassen. Längst dominierten andere Krisen die Schlagzeilen, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine an erster Stelle.