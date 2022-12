Es ließe sich länger diskutieren, ob es in Deutschland so etwas wie einen „kulturellen Bürgerkrieg“ (Norbert Bolz) gibt. Verglichen mit den USA ist die Stimmung hierzulande aber geradezu versöhnlich. Und das hat auch mit Leuten wie Shapiro zu tun; mit Konservativen, die sich nicht hinter ihrem Weltschmerz verstecken und nur hier und da ein bisschen gegen den Strich bürsten, aber bloß nicht zu sehr. Shapiro gießt seinen Unmut in ganz viele Kugeln, mit denen er rhetorisch brillant und überaus selbstbewusst auf die politische Linke feuert. Und Shapiro ist, obwohl erst 38 Jahre jung, so etwas wie der erste Offizier am Geschützturm dieser neuen Garde rechter Publizisten, die für sich beschlossen haben, dass Angriff die beste Verteidigung sei im „Land of the Free“.