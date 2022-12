So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Puh, da haben wir ja nach mal Glück gehabt. Um ein Haar hätte Heinrich XIII. Prinz Reuß in Deutschland zusammen mit einer komplett verstrahlten Berliner Richterin und einem hauptsächlich aus unternehmungslustigen Ex-Bundeswehrsoldaten bestehenden „bewaffneten Arm“ die Macht in Deutschland übernommen. Und es stand wohl auch auf Messers Schneide, ob ihn Russland dabei unterstützt. Doch unsere bekanntermaßen unglaublich effektiven Sicherheitsorgane haben dies mit einem heldenhaften Großeinsatz in letzter Minute verhindert.

Es ist wohl kein Zufall, dass sich diese Geschichte in der Vorweihnachtszeit zugetragen hat, denn das ist ja traditionell die Zeit für große Erzählungen. Wie etwa die Weihnachtsgeschichte, denn auch die weist bei genauerer Betrachtung einige gravierende Ungereimtheiten auf.