Insbesondere Philosophen haben daher ein zwiespältiges Verhältnis zur Freiheit. Denn wozu Freiheit, wenn es die Wahrheit gibt? Schließlich sagt einem doch die Vernunft, was zu tun und was zu lassen ist. Freiheit braucht es dann nicht mehr, sondern lediglich die Einsicht in das einzig Wahre. Freiheit ist daher aus Sicht vieler Philosophen ein Wert für die Uneinsichtigen und Degenerierten, die wählen wollen, wo es eigentlich nichts zu wählen gibt.