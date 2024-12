Wer ein „Plädoyer für eine wertegeleitete Außenpolitik“ – so der Untertitel von Richard David Prechts jüngstem Buch – in die Hände bekommt, denkt wahrscheinlich fast unwillkürlich an die feministische Außenpolitik der Ampelregierung und unsere Freiheit, die früher am Hindukusch verteidigt wurde und heute in der Ukraine.

Damit freilich hat „Das Jahrhundert der Toleranz“ nichts im Sinn. Prechts Buch ist vielmehr eine schonungslose Abrechnung mit einer Geisteshaltung, die nicht nur die Außenpolitik von Nato und Europäischer Union, sondern auch die öffentliche Meinung in fast all ihren Mitgliedstaaten beherrscht. Einmütig wird dort von Freiheit und universellen Menschenrechten schwadroniert, und je radikaler man diese „westlichen Werte“ propagiert, desto weniger fällt auf, dass ein Großteil der Welt ihnen längst nicht mehr bereit ist zu folgen vor dem Hintergrund offenkundiger Double Standards, die derlei „wertegeleitete“ Politik als Heuchelei erscheinen lassen.