Langstrecke Klima, Corona Sprint

Folgt den Corona-Lockdowns jetzt also der Klima-Lockdown? Natürlich sind Unterschiede zwischen Corona und Klima unübersehbar. Das Virus Sars-CoV2 trat im Herbst 2019 auf und war Mitte 2022 im Griff, aber die erste UNO-Klimakonferenz in Stockholm wurde bereits am 5. Juni 1972 eröffnet – und kein Ende in Sicht. Hier „Corona wegimpfen“, dort jedes Jahr Tausende Klimaaktivisten in Tokio, Paris, Dubai. Wie in den zahllosen Nachfolge-Konferenzen bestand bereits 1972 Einigkeit in der Beschreibung der Situation, aber große Zögerlichkeit bei den erforderlichen Maßnahmen. Wie heute: Der Dissens zwischen rohstoffreichen und rohstoffarmen Ländern sowie Industriestaaten (Hauptverursacher) und Entwicklungsländern (Nachholbedarf) konnte nicht aufgelöst werden.