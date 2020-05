Der Weg zurück zu den alten Gewohnheiten werde lang sein. Die Menschen würden „demnächst kürzer und näher reisen, zunächst im Inland bleiben und kurzfristig buchen“. Flugreisen stünden vorerst nicht auf der Agenda, dafür umso mehr Ausflüge in ländliche Regionen. So schrieb es Harald Pechlaner, Professor für Tourismus an der Universität Eichstätt, in der Mai-Ausgabe von Cicero mit Blick auf das veränderte Reiseverhalten der Deutschen. Man kann seine Worte durchaus als Appell verstehen, die neuen Restriktionen auch als Chance zu nutzen: als eine Gelegenheit, die eigene Heimat wieder zu entdecken. Höchste Zeit also, den im Zeitalter einer vermeintlich unumkehrbaren Globalisierung verstaubt wirkenden Heimatbegriff mit neuem Leben zu füllen. Schon seit Jahren werben nicht nur alteingesessene Gastwirtschaften, sondern sogar Spitzenrestaurants damit, für ihre Menüs vornehmlich Produkte „aus der Region“ zu verwenden. Warum also sollte dieser Wunsch nach Qualität und Entschleunigung nicht auch beim Reisen gelten?

Mit dieser Sonderausgabe möchten wir Lust machen auf das Reiseziel Deutschland. Denn nichts liegt im Wortsinn näher, als im Urlaub auf Entdeckungstour zu gehen durch diese Republik mit ihren einzigartigen Landschaften, ihrem Reichtum an Kunst, Kultur und Architektur. Wir beginnen im Grünen – mit den Wäldern, die schon immer auf die eine oder andere Weise ein Sinnbild dieses Landes waren. Dunkel sind sie jedenfalls längst nicht immer!

