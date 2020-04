Herr Kaminer, ich höre Vogelgezwitscher im Hintergrund. Erreiche ich Sie gerade in Ihrem Schrebergarten?

Nein, den Schrebergarten habe ich verkauft. Ich hab jetzt einen richtigen Garten in der Prignitz mit einem alten Haus, einer Grillanlage und einem Teich. Da sitze ich gerade. Hier gibt’s tatsächlich viele Vögel, und in diesem Jahr sind sie besonders laut und frech, weil sich die Menschen in der Coronakrise zurückgezogen haben.