Als die weltgrößte Tourismusmesse ITB, stets im März in Berlin, dieses Jahr wenige Tage vor Beginn abgesagt werden musste, brach für viele Touristike­xperten eine Welt zusammen. Nur wenige Wochen später muss die Frage erlaubt sein, ob denn jemand die ITB vermisst hat. Hier deutet sich an, was dem Tourismus in den nächsten Jahren blühen könnte. Geschäftsreisen werden sich radikal ändern, Konferenzen und Kongresse müssen sich neu erfinden, weil die jetzt massiv fortschreitende Digitalisierung viele traditionelle Angebote im Business-Tourismus überflüssig machen wird. Ganz zu schweigen von den Fragen, wie sich die Airline-Industrie wieder entwickeln kann und ab wann die reiserechtlichen Voraussetzungen für eine Auslandsreise wieder vorhanden sein werden.