Zunächst dies: Welche Energie wird eigentlich in der Atombombe frei? Alle Welt glaubt das zu wissen. Aber die Sache ist rätselhafter, als viele denken. Denn was ist überhaupt Energie? Was ist Kernkraft? Was Kernenergie? Bekanntlich hat es die Physik niemals geschafft, hier eine wirkliche Klärung herbeizuführen – was im übrigen für die meisten ihrer gängigen Begriffe gilt.