Wir nehmen am Esszimmertisch Platz, trinken Madame Butterfly, grünen Tee mit Mangostückchen, aus Kaffeebechern. Vor uns erstreckt sich über die Länge des Raumes eine Bücherwand. Industriell gefertigt, in dunklem Holz, könnte die Regalkonstruktion eine tragende Rolle in der Statik des Hauses einnehmen. „Es geht überall weiter. Alles ist voll mit Büchern. Doch selbst wenn diese Wohnung doppelt so groß wäre, wäre sie binnen zwei, drei Jahren zu klein für die Bücher“, sagt der Comedy-Pionier.