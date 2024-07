Es ist wie ein bedingter Reflex. Schon an den ersten richtig warmen Tagen des Jahres kann man immer mehr Menschen – und beileibe nicht nur Kinder – beobachten, die sich in der Öffentlichkeit an irgendeiner Form von Speiseeis verlustieren, sei es am Stiel, im Becher oder als Kugel in einer Waffeltüte. Kommt es dann zu stabilen, sommerlich-warmen Wetterlagen brechen alle Eis-Dämme, und vor besonders angesagten Eisständen an entsprechenden Standorten kommt es mitunter zu sehr langen Warteschlangen. Auch „Spätis“ und Tankstellen sind dann gut beraten, wenn sie an lauen Sommerabenden für genügend Nachschub in ihren Kühltruhen sorgen.

110 Kugeln Durchschnittsverbrauch Knapp acht Liter Speiseeis hat jeder Deutsche im vergangenen Jahr zu sich genommen, was ungefähr der Menge von 110 Eiskugeln entspricht. Dabei sind die Mengen, die zu Hause mit oder ohne Eismaschine fabriziert werden, noch gar nicht erfasst. Das liegt nur leicht unter dem Vorjahresniveau, und trotz teilweise erheblicher Preissteigerungen ist die Lust auf dieses sommerliche Vergnügen anscheinend ungebrochen.