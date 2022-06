Hubertus Knabe berichtete an dieser Stelle jüngst über ein neues NS-Dokumentationszentrum, das in Berlin geplant sein soll. Das größte seiner Art, auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern und mit jährlichen Millionenkosten, um es zu betreiben. Obgleich Knabe berechtigte Kritik am Konzept, weniger an der Idee an sich äußert, zeigt das Vorhaben einmal mehr, dass die deutsche Erinnerungskultur mit Blick auf die eigene NS-Vergangenheit und in Gedenken an die Abermillionen ermordeter Juden im Prinzip funktioniert im Land. Wahrscheinlich sogar besser, als in anderen Ländern dieser Welt Erinnerungskultur gelebt wird.

Es gibt zahlreiche Museen, Ausstellungen und Organisationen, die Teil dieser deutschen Erinnerungskultur sind, zudem unterstützt Deutschland jüdische Gemeinden im Land finanziell und strukturell. Auch Bemühungen, Antisemitismus präventiv zu begegnen, gehören dazu. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Man muss nur die Nachrichten verfolgen oder, sagen wir, an der jüdischen Gemeinde in Berlin vorbeigehen, sich den Sicherheitszaun ansehen und die Polizisten, die davor patrouillieren, um zu begreifen, dass die deutsch-jüdische Vergangenheit und ihre Aufarbeitung das eine ist, die deutsch-jüdische Gegenwart aber etwas ganz anderes. Das zeigen auch die Zahlen.