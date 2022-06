Auch die deutsche Bundesregierung will jetzt an die zivilen Opfer des Krieges erinnern – allerdings nicht an die des russischen Feldzuges gegen die Ukraine, sondern eines Krieges, der vor mehr als 77 Jahren zu Ende ging. Von der Öffentlichkeit wenig beachtet, beschloss das Kabinett am 4. Mai bei einer Klausur, ein „Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa (ZWBE)“ zu errichten. Damit solle die „Erinnerung an die deutsche Verantwortung für den furchtbaren Zweiten Weltkrieg und die Folgen der deutschen Besatzungsherrschaft“ wachgehalten werden, so Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).