Nathan Giwerzew studierte Literatur- und Politikwissenschaft in Berlin und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

Wieder einmal überschlagen sich die Ereignisse. Es werden Explosionen an Rundfunkmasten in Transnistrien berichtet – und Russland behauptet, die Ukraine stecke dahinter. Manche Beobachter sprechen deswegen in Anspielung auf den deutschen Angriff auf Polen 1939 vom neuen „Sender Gleiwitz“.

Derweil brennt ein Erdöllager im russischen Brjansk, das vermutlich (ähnlich wie Belgorod und Twer) von der ukrainischen Armee beschossen wurde. Die westrussische Stadt Brjansk gilt als ein logistischer Umschlagsplatz der russischen Ukraine-Invasion.