Die Beispiele sind (noch) rar, aber markant. „Schlaue Radikale“, unter diesem Titel veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung vor wenigen Wochen einen „Kasten“ auf der ersten Seite, „Intelligenz führt zu Radikalität“. Der Autor Sebastian Herrmann hatte sich bereits Anfang 2021 in der gleichen Zeitung zu Wort gemeldet: „Gebildet und verblendet – sind gut informierte Wähler eine Gefahr?“ Denn „schlaue Köpfe erinnern besonders leicht dumme Ideen“, und da „Wissen und auch Intelligenz den Geist vernageln“, legt Herrmann einem der zitierten Psychologen die Frage in den Mund: „Wollen wir ignorante Wähler oder gut informierte Dogmatiker?“ Schnell wird klar, worum es geht, „mit dem Grad der Intelligenz verschärfte sich die Bewertung der Covid-Gefahren“. Die Sache hat also Eile, „Bildung und Information können sogar ein Treiber von Polarisierung sowie Irrglaube sein und desinformierte, politisch apathische Bürger hingegen das Immunsystem einer Demokratie darstellen“.