Merkel-Festspiele bei „Spiegel“ und „Stern“ - Die Altkanzlerin sorgt sich um ihren Ruf

Deutschland ist in der Bredouille, und so langsam dämmert vielen, dass die aktuellen Probleme auch etwas mit der Regierungszeit von Angela Merkel zu tun haben könnten. Kein Wunder also, dass die Altkanzlerin dieses Bild zurechtrücken will. Dafür auserkoren wurden zwei erprobte Hofberichterstatter von „Spiegel“ und „Stern“. Aber wer macht das Rennen?