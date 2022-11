Wie eine Wachspuppe liegt er im Grasstreifen am Straßenrand, der russische Soldat, das Gesicht mit dem kurz geschnittenen Bart gen Himmel gerichtet. Ohne erkennbare Verletzung, und doch seit drei Tagen tot. „Warum bist du hierhergekommen?“, fragt ein ukrainischer Soldat, der vom Checkpoint herübergekommen ist, das Gewehr geschultert, russischsprachig, aus der Stadt Makejewka unweit von Donezk. „Du könntest zu Hause auf dem Sofa sitzen, stattdessen liegst du jetzt hier.“

Auf der Straße am Ufer des Flusses Dnjepro, ukrainisch Dnipro, brausen an diesem Tag Panzer, Truppentransporter, Artilleriegeschütze, Autos mit Soldaten in Richtung Front: Anfang Oktober ist der ukrainischen Armee gerade an dieser Stelle ein Durchbruch in das russisch besetzte Gebiet Cherson nördlich des Dnipro gelungen, Hunderte Quadratkilometer wurden in wenigen Tagen befreit. Für das Einsammeln der getöteten russischen Soldaten war keine Zeit; die Überreste mehrerer von ihnen liegen auf der Straße.

Acht Monate nach dem Beginn des russischen Überfalls hat die Ukraine sich gefangen: Die russische Armee macht nur noch minimale Fortschritte im Raum Donezk, an anderen Frontabschnitten rückt die ukrainische Armee seit Wochen vor. Im September befreite sie zuerst im Osten das gesamte Gebiet Charkiw und dringt seitdem auf Donezk und Luhansk vor. Im Süden gelang den Ukrainern ein überraschender Vorstoß ins Gebiet Cherson, der die russische Armee kurz- bis mittelfristig dazu zwingen wird, das Gebiet nördlich des Flusses Dnipro aufzugeben. Die erfolgreiche Attacke auf die Brücke vom russischen Festland auf die Halbinsel Krim, über die eben jene russischen Truppenteile im Süden der Ukraine versorgt werden, macht ihre Situation nicht besser.

Doch der Preis, den die Ukraine zahlt, ist hoch.