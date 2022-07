Wenn es nicht so ernst wäre, könnte man an ein Sandkastenspiel denken. Tatsächlich sind Bundeswehrsoldaten schon sehr nah an der russischen Grenze im Einsatz. In Litauen führt Deutschland einen Nato-Gefechtsverband. Der deutsche Schützenpanzer Marder fährt Seit an Seit zusammen mit Panzern aus den Niederlanden und Norwegen zur Verteidigung des Bündnisgebiets. Was aber macht der Kommandant, wenn er den Partnern seinen Befehl übermitteln will? Er steigt nach oben, macht die Luke auf und ruft „von Turm zu Turm“, wie es im Jargon heißt, rüber zu den Kameraden, was jetzt Sache ist.

Manche Schilderungen aus dem Alltag der Bundeswehr klingen wie schlechte Satire – oder sie erinnern an das Spielen mit dem in den 1970er Jahren noch verbreiteten olivgrünen Militärspielzeug. Tatsächlich hat die Bundeswehr ein völlig veraltetes Funksystem, das vor feindlichem Abhören nicht geschützt ist. Deswegen müssen die deutschen Befehle „rübergebrüllt“ werden, was sonst über Funk ginge. „Niederländer und Norweger können uns nicht mehr hören oder sind nicht mehr bereit, das Sicherheitsrisiko unverschlüsselter Kommunikation auf sich zu nehmen“, sagt Generalleutnant Alfons Mais, der als Heeresinspekteur für rund 63 000 Soldaten und damit die größte Teilstreitkraft der Bundeswehr verantwortlich ist.