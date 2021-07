TV-Unterhaltung ist ein hartes, unerbittliches und mitunter schnelllebiges Geschäft. Die Formate und deren Protagonisten müssen permanent beweisen, dass sie ihr Geld wert sind. Einschaltquoten sind die Börsencharts dieses Genres, bei den Privatsendern kommen noch die im jeweiligen Sendeumfeld generierten Werbeeinnahmen dazu. Manche Formate verschwinden einfach, andere werden umgestaltet, mitunter auch personell. Nur wenigen Formaten und Moderatoren gelingt es, so etwas wie einen unantastbaren Ikonenstatus zu erringen und unauslöschlich im Mediengedächtnis verankert zu sein.

Zu diesen Ikonen der TV-Unterhaltung gehört zweifellos Alfred Biolek. 1963 heuerte der promovierte Jurist beim ZDF an. Zunächst als Justiziar, doch schon bald wechselte er in den redaktionellen Bereich und sammelte erste Erfahrungen als Moderator bei Sendungen wie „Tips für Autofahrer“ oder „Urlaub nach Maß“. Doch der betuliche ÖR-Tanker war nicht seine Welt, Er zog nach München zur Bavaria Film und tauchte in die dortige Bohème ein – eine Szene, in der er seine Homosexualität nicht mehr verbergen musste.

Ein Meister der Atmosphäre

Von nun an ging‘s bergauf. Ab 1974 produzierte er die Sendung „Am laufenden Band“ mit Rudi Carrell. Es folgten einige kleinere Talk-, Spiel- und Showformate, bis er schließlich 1991 das eigene große Talkshow-Format „Boulevard Bio“ realisieren konnte. Wie keinem anderen Moderator vor ihm gelang es Biolek, mit seiner zugewandten, freundlichen und niemals aufgesetzten Art, eine entspannte, fast privat wirkende Atmosphäre mit seinen Gästen zu schaffen – egal, ob es Spitzenpolitiker, Wissenschaftler, Personen der Zeitgeschichte, Filmdiven, Stars der Musikszene oder unbekannte Menschen mit einer interessanten Geschichte waren.

Bei Biolek am Studiotisch vor dem Panorama des nächtlichen Köln saßen unter anderen Heino, Helmut Kohl, Franz Beckenbauer, Gina Lollobrigida, der Dalai Lama und Wladimir Putin – aber auch ein erwachsener Analphabet, ein Krebspatient und ein ehemaliger RAF-Terrorist. Nach 485 Folgen gab Biolek das Format 2003 ab, Nachfolgerin auf dem Sendeplatz wurde Sandra Maischberger.

„Alfredissimo“ – eine Ode an die Genussfreude

Mindestens ebenso große Fußstapfen hinterließ der geborene Kommunikator mit seiner Kochsendung „Alfredissimo“, die es zwischen 1994 und 2007 auf 459 Ausstrahlungen brachte. Zwar gab es bereits vorher Kochsendungen, doch deren schulmeisterlich-dröges Ambiente war nur schwer zu ertragen. Biolek und seine Gäste zelebrierten die pure Lust am Genuss, und während in der Küche irgendwas brutzelte oder garte, wurde mit Messer oder Kochlöffel in der Hand entspannt über Gott und Welt geplaudert, meist mit einem guten Wein im Glas, den er wortreich und manchmal begeistert beschrieb. Nie fehlten launige Bemerkungen über Perfektionisten oder anscheinend eherne Kochregeln, über die er und seine Gäste sich lächelnd hinwegsetzten.

Wie beim Boulevard Bio gelang es Biolek, für Alfredissimo eine schier unglaublich illustre und vielfältige Gästeschar zu gewinnen. Zusammen am Herd stand er unter anderen mit Boxweltmeister Henry Maske, mit dem er einen Steckrübeneintopf kochte. In die Küche kamen auch Tagesthemen-Anchorman Ulrich Wickert, Alice Schwarzer, der Punk-Künstler Blixa Bargeld, Joschka Fischer, Rosi Mittermeier, Jürgen Trittin, Rudolf Scharping und Anke Engelke. Woche für Woche 30 Minuten Spaß am Kochen, Spaß am Essen und Wein trinken, Spaß an und mit anderen Menschen und jede Menge Running Gags wie das stetige „Pfeffer nur frisch aus der Mühle“.

Eine Ikone der TV-Unterhaltung

Diese Lücke hat nach dem Ende des Formats niemand füllen können. Zwar entstanden in den folgenden Jahren unzählige Kochshows, sowohl im ÖR-TV als auch bei den Privatsendern. Oftmals ebenfalls gespickt mit A- und B-Prominenten sowie mit Sterneköchen. Fast alle wirken aber gekünstelt, aufgesetzt, gestelzt, unnahbar, ohne pure Genussfreude. Schwer vorstellbar, dass sich von diesem konfektionierten Gedöns jemand zum Kochen animieren lässt.

Nach einem schweren Unfall, der ihn gesundheitlich anschließend stark beeinträchtigte, zog sich Biolek 2010 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Er starb an diesem Freitagmorgen im Alter von 87 Jahren in seiner Kölner Wohnung. Man wird sich noch sehr lange an ihn erinnern, denn er hat Fernsehgeschichte geschrieben, über mehrere Jahrzehnte. Er hatte seinen eigenen Stil, aber nicht als Kunstfigur, sondern authentisch. Vielleicht ein Typ TV-Unterhalter, der in der heutigen Medienwelt keinen Platz mehr hat.

Auch deswegen wird er fehlen.