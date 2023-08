Nein, ich schwinge heute mal nicht die Moralkeule und werfe auch nicht Millionen hungernder Kinder in verschiedenen Teilen der Welt in die Schlacht, wenn es um die gigantische Verschwendung von Lebensmitteln geht. Das heißt allerdings nicht, dass ich es nicht trotzdem ziemlich daneben finde, dass hierzulande pro Jahr knappe elf Millionen Tonnen Lebensmittel in der Tonne landen, und nicht wenige davon uneingeschränkt verzehrfähig. 61 Prozent der Lebensmittelabfälle entstehen in Privathaushalten, pro Kopf der Bevölkerung sind das im Durchschnitt 78 Kilo.

Auch das ist eine Art „Wohlstandsindikator“, denn in früheren Zeiten konnten es sich die meisten Menschen schlicht nicht leisten, so verschwenderisch mit Ernährungsressourcen umzugehen. Tatsächlich sind viele bekannte internationale Gerichte aus dem Prinzip der Resteverwertung entstanden, bevor sie – deutlich verfeinert – ihren Siegeszug durch die Restaurants dieser Welt antraten. Dazu gehört die Paella und natürlich auch die Bouillabaisse.