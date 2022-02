„Die“ klassische, originale, quasi amtliche Bouillabaisse gibt es nicht. Der Koch und Kulinar-Ethnologe Raimond Oliver verortet ihren Ursprung im katalanischen Viertel von Marseille im 16. Jahrhundert, als Arme-Leute-Gericht, bei dem Seefische in Meerwasser gekocht wurden, verfeinert mit allerlei Gemüsen und Gewürzen. Den Katalanen gebührt das Verdienst, Safran nach Marseille gebracht zu haben. Doch im Laufe der Zeit entwickelten sich immer neue Varianten, darunter äußerst edle, bei denen Langusten und Edelfisch wie Wolfsbarsch verwendet wurden. Zwar gilt die Region um Marseille nach wie vor als Bouillabaisse-Mekka, doch diese Art Fischsuppe findet man auch in anderen Küstenregionen, etwa in Spanien und Portugal.