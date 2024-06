Am D-Day des 6. Juni 1944 – das „D“ steht ganz einfach für den Tag – überquerte eine Armada aus 132.000 amerikanischen, britischen, kanadischen, polnischen und französischen Soldaten im Morgengrauen den Ärmelkanal, um in der deutsch besetzten Normandie einen Brückenkopf für die Rückeroberung Europas zu bilden. Unter hohen Verlusten setzten sie sich an fünf Landungsstränden wie Omaha Beach fest. Am Abend zeigte sich, dass die „Operation Overlord“ gelungen war. Die Wehrmacht, die den Angriff aufgrund alliierter Täuschungsmanöver an einem anderen Ort erwartet hatte, leistete noch monatelang Widerstand, bis sie sich aus Frankreich zurückziehen musste. Im Mai 1945 endete der Krieg mit der Kapitulation des Nazi-Regimes. Doch die Geschichte geht weiter – ablesbar an der Entwicklung der runden Gedenktage rund um den „Längsten Tag“, wie der bekannteste D-Day-Film von 1962 heißt.

1984: Sowjetische Gegenpropaganda Die Sowjetunion stört sich an den D-Day-Feiern westlicher Nationen an den Landungsstränden. Die Sowjetpropaganda behauptet in ihren Kampagnen, die Normandie-Landung sei „historisch nebensächlich“ gewesen; die Entscheidung sei vielmehr an der russischen Front gefallen. Die Amerikaner und Briten hätten die Normandie-Landung zudem bewusst verzögert, um die Sowjetunion durch die Wehrmacht ausbluten zu lassen.