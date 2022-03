Friedrich Schlegel steht am Anfang jenes Zeitalters, das wir Moderne nennen und dessen konvulsivischen Niedergang wir soeben erleben. Als er am 10. März 1772 in Hannover geboren wird, ist die Stadt an der Leine eine verlassene Residenzstadt. George III. regiert als britischer König in London. Als Schlegel 1829 stirbt, ist Napoleon seit acht Jahren tot, in England hebt mächtig die Industrialisierung an, und in Deutschland wird nur sechs Jahre später die erste Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth ruckeln.