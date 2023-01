Stell Dir vor, es ist Reformation – und keiner kriegt es mit. Was derzeit in der Katholischen Kirche passiert – in Deutschland und weltweit – lässt sich durchaus revolutionär und disruptiv nennen, zumindest epochal. Aber weil die Bedeutung der Kirche so rasant geschrumpft ist und ihre Autorität und Reputation sich so pulverisiert hat, laufen die Entwicklungen weitgehend unbemerkt ab. Und die Deutung der Vorgänge wird oft von Insidern in einer kleinen Blase übernommen, die selten einen neutralen Blick von außen haben. Aus diesem verdrucksten innerkirchlichen Stellungskrieg müssen aber die Kirche und ihre Gläubigen als Ganzes endlich befreit werden.

In dieser Woche hat der Papst den deutschen Bischöfen gleich doppelt drastische Ansagen gemacht. Den seit knapp dreieinhalb Jahren laufenden deutschen Beratungsprozess für Veränderungen in der Kirche („Synodaler Weg“) missbilligt der Papst mit klaren Worten. Der Synodale Weg sei „keine Synode, kein echter synodaler Weg.“ Das Kirchenoberhaupt beklagt, dass nicht das „Volk Gottes“ beteiligt sei, sondern der Prozess von einer „Elite veranstaltet“ werde, so Franziskus im Interview mit der Nachrichtenagentur Associated Press. Der Vorwurf wiegt schwer, halten sich die Bischöfe doch zugute, das „Zentralkomitee der Deutschen Katholiken“ (ZdK) einbezogen zu haben und damit auch gewöhnliche Kirchenmitglieder („Laien“). Doch es sind wohl zu professionalisierte Laien, könnte man im Sinne des Papstes kritisch anmerken.