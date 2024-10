Am 30. September 2024 fand sich die Bundestagsfraktion der Grünen zu einem Kongress in Berlin zusammen. Die Partei sieht sich im Auftrag, die Zukunft Deutschlands und Europas zu gestalten. Passend ist daher der Name dieses Kongresses, „Mut macht Zukunft“, oder auch: „Zukunftskongress“. So viel steht fest: Die Grünen wollen einen Neustart ihrer Politik.

Allem vorangestellt, befindet sich die Partei in einer der schwersten Krisen seit ihrer Gründung. Erst letzte Woche ist der Vorstand der Grünen Jugend geschlossen zurück- und aus der Partei ausgetreten; den übereinstimmenden Aussagen seiner Mitglieder zufolge, um einen neuen, linkeren Verband zu gründen. Bundesweit liegen die Grünen einer Sonntagsfrage vom 23. September zufolge (INSA) erstmals seit sieben Jahren unter 10 Prozent.