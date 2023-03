So erreichen Sie Ludger Möllers:

Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat seit seinem Amtsantritt am 19. Januar einen „Kaltstart“ absolviert. Sein Programm bestand aus Truppenbesuchen, Nato-Konferenzen und vor allem: klaren Ansagen. Einen vergleichbaren „Kaltstart“ traut er der Bundeswehr aber keinesfalls zu: „Wir haben keine Streitkräfte, die verteidigungsfähig sind, also verteidigungsfähig gegenüber einem offensiven brutal geführten Angriffskrieg“, sagte er Anfang März in einer Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion.

Der 63-Jährige, den Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aus dem niedersächsischen Innenministerium in den Bendlerblock geholt hatte, übernimmt das Amt unter schwierigen Voraussetzungen. Die Arbeit seiner ahnungs- und erfolglosen Vorgängerin Christine Lambrecht (SPD) hat tiefe Spuren hinterlassen.

Der Nachholbedarf ist nach dem verlorenen Jahr 2022 riesig. Pistorius muss sich international als Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt“ (IBUK) behaupten und Deutschland endlich ernstzunehmend in der Nato vertreten. Und er wird sich hier für das Verfehlen des zugesagten Zwei-Prozent-Ziels verantworten müssen. Jedes Nato-Mitgliedsland muss laut diesem zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben aufwenden.

Olaf Scholz versicherte die Erfüllung dieser Zielmarke ebenfalls in seiner Zeitenwende-Rede, obwohl interne Berechnungen der Bundesregierung mit nur 1,6 Prozent kalkulieren. 2025 erwartet die Nato ebenfalls eine voll ausgestattete und kampfbereite Heeresdivision der Bundeswehr. Damit diese Versprechen eingehalten werden können, muss Pistorius aber zunächst in Deutschland einiges verändern.

Großspurige Versprechen des Kanzlers

Pistorius sollte seinen Fokus in der Bundesrepublik besonders auf die Absprache im Bundeskabinett richten. Abstimmungsprobleme mit der Außenministerin, dem Finanzminister und besonders dem Kanzler verlangsamen dringend notwendige Maßnahmen. Einige großspurige Versprechen des Kanzlers müsste Pistorius schon jetzt einhalten oder korrigieren. Denn Deutschland schafft es einfach nicht, genügend Leopard-Kampfpanzer für die Ukraine zu organisieren.

Die Bundesregierung hatte das Ziel, zwei Panzer-Bataillone (insgesamt 62 Stück) in Kriegsgebiete zu liefern. Deutschland stellt allerdings nur 18 Panzer, und außer Portugal zögern alle anderen Nationen. Auch die angekündigte dauerhafte Präsenz deutscher Verbände im Baltikum ist ins Stocken geraten. Eine Einigung mit Litauen steht noch aus und der Ukraine-Konflikt verschärft die Lage weiter.

Das Bundeswehr-Sondervermögen über 100 Milliarden Euro kam ebenfalls noch nicht bei den Truppen an, wie die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) in ihrem Jahresbericht jüngst feststellte. Auch hier ist der Druck enorm, da Deutschland sich aktuell militärisch kaum selbst verteidigen könnte. Denn die Bundeswehr, wohl die einzige Armee der Welt ohne einen Generalstab, hat kein Führungsinstrument: Der Führungsstab der Streitkräfte müsste schnellstens wieder eingerichtet werden, doch nicht nur hier verläuft die Zeitenwende bisher schleppend. Der Umschwung braucht Zeit, fraglich ist nur, wie viel Pistorius und Deutschland davon im Moment haben.

Keine handlungsfähige Führung

Um sich Luft zu verschaffen, hat der Verteidigungsminister bereits erste personelle Veränderungen vorgenommen. In der letzten Woche wurde der bisherige Generalinspekteur Eberhard Zorn (63) wenig überraschend in den Ruhestand versetzt. Nach beinahe fünf Jahren im Amt war er zu unbeweglich für die Zeitenwende. Ihm folgt mit Carsten Breuer (58) ein Militär, der sich in der Pandemie als Leiter des Krisenstabs im Kanzleramt bewährt hat.

Weiter hat Pistorius die bisherige Staatssekretärin Margaretha Sudhoff, eine Lambrecht-Vertraute, entlassen. Nils Hilmer, enger Vertrauter von Pistorius, füllt die Position. Heeresinspekteur Alfons Mais (60) wird Verantwortung für die Pannen im Heer übernehmen müssen und wartet ebenfalls auf seine Ablösung. Ein gelungenes Zeichen für den Neuanfang. Strukturelle Veränderungen sind jedoch weiter unumgänglich. Das Ministerium ist bürokratisch überladen und verfügt über keine handlungsfähige Führung. Das muss sich ändern, denn in Kriegszeiten braucht es Verantwortlichkeiten statt Parallelstrukturen.

Deswegen gilt es auch als sicher, dass Planungs-/Ausrüstungs-Staatssekretär Benedikt Zimmer (61) zur Disposition steht. Es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, die träge Beschaffungsmaschinerie zu beschleunigen. Eine Reform des dysfunktionalen Beschaffungswesens haben Pistorius’ Vorgängerinnen aber abgeblasen.

Das zugehörige Bundesamt für Wehrtechnik ist völlig aufgebläht und handlungsunfähig, doch immer noch für den Einkauf der gesamten militärischen Ausrüstung zuständig. 10.500 Dienststellen sind schlichtweg zu viel, findet auch Pistorius: „Da geht es um Abläufe, Strukturen, die Geschwindigkeit und die Methoden, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine einfach nicht mehr in die Zeit passen.“

„Keine weiteren Abgaben“

Das Beschaffungsproblem wird zur Bedrohung für Deutschland, denn die Bundeswehr benötigt dringend Ersatz für die an die Ukraine abgegebenen Waffen und Munition. Deutschland hatte erst Panzerfäuste und dann Stinger-Raketen geliefert. Später dann doch Schützen- und Kampfpanzer, die jetzt in der aktiven Truppe für Ausbildung und Übung fehlen.

Inzwischen hat Deutschland Militärhilfe im Wert von 2,6 Milliarden Euro für die Ukraine geleistet. Doch nachbestellt oder ersetzt wird wenig. Daher fordert der Chef des Deutschen Bundeswehrverbands, André Wüstner: „Keine weitere Abgabe aus Bundeswehr-Beständen. Und, genauso wichtig: Umgehende Beschaffung von Ersatz für die bisher abgegebenen Systeme!“

Die Nachbestellungen funktionieren allerdings nur dann, wenn die fehlende Ausrüstung auch produziert wird. Doch die Industrie benötigt Planungssicherheit, um die Rüstungsvorhaben aus dem Sondervermögen möglichst schnell umzusetzen. Fast ein Jahr nach der Zeitenwende haben die Bundesregierung und das Beschaffungswesen der Bundeswehr allerdings immer noch keine Order für die Großwaffensysteme platziert. Die Branche setzt hierfür auf Pistorius. „Wir sind zuversichtlich, dass wir jetzt in der Breite Aufträge bekommen“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV), Hans Christoph Atzpodien.

300 Milliarden reichen nicht

Aber, wie lassen sich diese Veränderungen überhaupt finanzieren? 300 Milliarden Euro Soforthilfe stehen im Raum. Außerdem will Pistorius den Wehretat dauerhaft um 10 Milliarden pro Jahr erhöhen. Dies ist aus seiner Sicht notwendig, um die zugesagte Modernisierung der Streitkräfte und das dauerhafte Erreichen des Nato-Ziels zu garantieren. In der eigenen Fraktion haben die mahnenden Worte offenbar gewirkt: Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Wolfgang Hellmich, stützt Pistorius’ Forderung.

Doch noch stehen Pistorius die härtesten Verhandlungen in der eigenen Partei und der Ampel-Koalition bevor. Finanzminister Christian Lindner (FDP) plädiert aktuell dafür, vor einer Erhöhung des Wehretats zunächst das Geld aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen für die Bundeswehr zu verwenden. Das wäre langfristig wohl zu wenig, um ordentlich in der Bundeswehr aufzuräumen und diese zu entrümpeln. Der Frühjahrsputz von Boris Pistorius hat gerade erst begonnen, und die verstaubten Behörden müssten schon seit Langem kernsaniert werden.