Seitdem die Recherche am 10. Januar auf der Internetseite von Correctiv online gegangenen ist, sind zahlreiche Fragen aufgetaucht: Was hat sich an jenem trüben Spätherbsttag des 25. November 2023 wirklich im Landhaus Adlon am Lehnitzsee bei Neu-Fahrland ereignet? Wie kommt es, dass mittlerweile sieben einstige Besucher der nebulösen Zusammenkunft eine eidesstattliche Versicherung abgegeben haben, nach der die Dinge sich angeblich nicht so zugetragen hätten, wie von Correctiv und Greenpeace in ihren Recherchen behauptet? Vor allem aber: Warum gehen die allermeisten Medien den weiterhin offenen Fragen so augenfällig aus dem Weg?