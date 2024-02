Dieses Chaos unter dem rot-rot-grünen Senat verglich Bundesverfassungsrichter Peter Müller später mit „Zuständen in einer Diktatur“ und „Verhältnissen wie in irgendeinem diktatorischen Entwicklungsland“. Das hatte – anders als in Diktaturen üblich – auch sein Gutes: Alle Berliner bekamen bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus die Chance, den Pannensenat abzuwählen. Was sie im Februar vor einem Jahr auch taten.