In letzter Sekunde versucht der Berliner Senat, die voraussichtliche Entscheidung des Gerichts noch zu drehen. Die Innenverwaltung hat den Berliner Verfassungsgerichtshof in einem Schreiben aufgefordert, die Entscheidung an das Bundesverfassungsgericht abzugeben. Das ist wohl noch legitim. Immerhin ist die Regierung in das Verfahren einbezogen und kann sich dort äußern. Aber die Aktion ist grenzwertig, mindestens sehr ungeschickt. Sie wirkt wie der letzte und verzweifelte Versuch, das Gericht von außen unter Druck zu setzen. Und dass eine Staatsgewalt – hier die Berliner Landesregierung – ein unabhängiges Gericht unter Druck setzen will, zeigt mangelnden Respekt vor der Gewaltenteilung der Verfassung. Den Geist der Verfassung hat die Regierung in Berlin nicht verstanden.