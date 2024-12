SPD und Grüne hinterlassen nach drei Jahren gemeinsamen Regierens ein Land in der multiplen Krise: wirtschaftlicher Niedergang dank Standortverschlechterung bei weiterhin unkontrollierter Armutszuwanderung in ein überdimensioniertes Sozialversorgungssystem. Die Wahlkampfstrategie beider Parteien scheint vor allem in der Ablenkung von diesen Krisen durch Emotionalisierung und Personalisierung zu bestehen – angesichts der zum großen Teil selbst verbockten Lage des Landes vermutlich taktisch durchaus schlau.