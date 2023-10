Es gab schon spannendere Wahlsonntage. Zwar wird gleich in zwei wichtigen Bundesländern gewählt, in Hessen und in Bayern. Die Regierungskoalition in Berlin kriselt. Und die Umfragewerte der AfD heizen das politische Klima zusätzlich an. Doch das alles ändert nichts daran, dass das Ergebnis der morgigen Wahlen mehr als absehbar ist. Doch schaut man genauer hin, zeichnen sich feine Akzentverschiebungen ab.

Beginnen wir in Hessen. Dort regiert seit zehn Jahren die schwarz-grüne Regierung zwar recht „geräuschlos“, wie es in den Medien immer heißt. Dennoch scheint angesichts des polarisierten politischen Klimas die Geduld bei den Partnern langsam aufgebraucht. Die Sehnsucht nach klarer Kante wird größer. Bei den Grünen, weil sie das Bedürfnis verspüren, sich einem vermeintlichen Rechtsruck entgegenzustemmen. Und bei der CDU, weil man wahrnimmt, dass der eigene Markenkern nach zehn Jahren Koalition mit den Grünen arg gelitten hat.