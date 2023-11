Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Der Bundestag wird nun also voraussichtlich eine Notsituation erklären. Um diesen Vorgang zu bewerten, sollte man sich wohl zunächst einmal verdeutlichen, was das eigentlich dem Wortsinne nach bedeutet. Wer oder was ist da eigentlich in der Notlage, die nun ausgerufen wird? Der Staat? Die Deutschen? Die Regierung? Und was ist eine Not überhaupt?

Laut Wikipedia ist ein Notfall „jede Situation, in der eine drohende Gefährdung für Sachen, Tiere oder die körperliche Unversehrtheit von Menschen eintritt“. Not ist ein anderes Wort für den (drohenden) Untergang. Artikel 109 des Grundgesetzes, der die Schuldenbremse und die Möglichkeit ihrer Aussetzung bestimmt, erlaubt letzteres nur, falls „Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen“, eintreten. Also eigentlich: wenn Menschen oder gar das ganze Gemeinwesen existentiell gefährdet sind.