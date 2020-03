Rixa Rieß hat Germanistik und VWL an der Universität Mannheim studiert und hospitiert derzeit in der Redaktion von CICERO

Prof. Dr. Wolfgang Schroeder hat den Lehrstuhl „Politisches System der BRD - Staatlichkeit im Wandel" an der Universität Kassel inne. Er ist zudem Research Fellow am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Abteilung „Demokratie und Demokratisierung“. Von 2009 bis 2014 arbeitete er als Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familien von Brandenburg. In seinem jüngsten Buch „Smarte Spalter" analysiert er gemeinsam mit Prof. Dr. Bernhard Weßels den Erfolg und die Strategie der AfD.

Herr Prof. Schroeder, wie bewerten Sie das Urteil des Verfassungsschutzes? War es überfällig?

Es war überfällig. Gleichzeitig ist es aber ein sehr sorgfältiges, auf systematischer Beobachtung und Prüfung aufbauendes Urteil. Das ist in unserem Rechtsstaat auch notwendig. Sowas kann man nicht vorurteilsgeladen, emotional getrieben machen, sondern nur auf der Grundlage sorgfältigen Quellenstudiums, systematischer Analyse der Auftritte und der Strukturen, die einen solchen Akteur prägen.

Prof. Dr. Wolfgang Schroeder / Foto: David Ausserhofer

Kalbitz und Höcke sind mit demokratiefeindlichen Aussagen oft aufgefallen. Da es jetzt laut Verfassungsschutz offiziell ist, dass der „Flügel“ rechtsextrem ist – wie weit darf man vom „Flügel“ auf die Gesamtheit der Partei schließen?

Die AfD hat sich einerseits immer wieder verändert und andererseits gibt es einen Kern der Kontinuität. Grob können wir von Metamorphosen sprechen: Von der euroskeptischen Partei, einer flüchtlingskritischen Partei und von einer Partei, die die kulturellen, pluralen gesellschaftlichen Bedingungen umfassend infrage stellt. Höcke ist mittlerweile das Gesicht dieser Partei. In dem Maße, in dem er den Außenauftritt prägt, ist die gesamte Partei in der Verantwortung.

Gleichzeitig kann man aber weiterhin sagen, dass die AfD eine heterogene Partei ist, die sich nicht einfach auf die öffentlich bekannten Vertreter des Flügels reduzieren lässt. Aber solange sich diese Heterogenität nicht auch in den Außenbildern, in der Kommunikation und im Selbstverständnis niederschlägt, ist es nicht nur schwierig, eine klare Trennung zu ziehen, man kann es auch nicht, weil am Ende muss man den vorhandenen Kräfteverhältnissen Rechnung tragen und die sind nicht einfach nur numerischer Natur, sondern haben eine qualitative Dimension. Also, solange die anderen Kräfte innerhalb der Partei nicht in der Lage sind, dem Bild, das der „Flügel“ nach außen vermittelt, etwas entgegenzusetzen, ist die Sache ziemlich klar: Die Gruppierung „Flügel“ prägt das Bild der AfD. In dem Sinne ist die AfD eine Partei von Höcke.

Bis dato fand keine klare Differenzierung und Distanzierung durch die AfD von den rechtsextremen Kräften in der Partei statt. Durch die Beobachtung durch den Verfassungsschutz wird diese Differenzierung jetzt mehr von außen erzwungen. Glauben Sie, dass es eine Art Häutung bei der AfD zur Folge haben wird?

Am Anfang hat die Abgrenzung eine wichtige Rolle gespielt. Es ist aber damals schon nicht wirklich gelungen, eine klare Brandmauer nach Rechts zu ziehen. Zwischen 2013 und 2015 hat man über Unvereinbarkeitslisten, Parteigerichte und Ausschlusslisten versucht, eine gewisse Abgrenzung im Sinne einer rechtskonservativen Partei zu wahren. Das ist ja mehr oder weniger gescheitert. Damit wurde das Bemühen um Abgrenzung nach Rechts zu einer trügerischen Illusion. Wenn man die Innereien der Partei kennt, sieht man, dass immer mehr rechte Kräfte, auch jenseits der Mandatsträger, in diese Partei hineingeströmt sind. Zum Teil besetzten sie jetzt steuerfinanziert die Positionen von Beratern und wissenschaftlichen Mitarbeitern.

Die AfD hatte am Vortag Stellungnahmen von Funktionären der Partei veröffentlicht, mit denen diese früheren Äußerungen „klarstellen“ wollten, um Vorhaltungen zu entkräften. Welche strategischen Reaktionen der AfD erwarten Sie auf das Urteil des Verfassungsschutzes?

Dieses Urteil stellt das Ende einer langen Beobachtungszeit dar. Es ist kein leichtfertiges Urteil. Daran kann man in etwa abmessen, wie die Reaktionen ausfallen werden. Man wird versuchen, sich als Opfer einer feindlichen Umwelt zu stilisieren, die nicht bereit ist, „deutsche“ Interessen und alternative Positionen zu akzeptieren, sondern den Wettbewerb um Positionen mit dem Instrument des Verfassungsschutzes beschneiden will.

Zweitens beobachten wir immer wieder eine Strategie, die seit 2017 in unterschiedlichen Varianten verfolgt wird: Die Strategie der Selbstverharmlosung, in der man sich als solider Kern bürgerlicher Politik darzustellen versucht. Damit will man begründen, dass es sich beim Vorgehen des Verfassungsschutzes um ein politisch motiviertes Urteil gegen die AfD handelt, das keine Substanz im Sinne der Rechtsstaatlichkeit oder Verfassungsgemäßheit besitzt.

Etwa 40 Prozent der AfD-Mitglieder haben den „Flügel“ bis jetzt unterstützt. Hat die AfD jetzt mit Einbußen in ihrer Anhängerschaft zu rechnen? Oder wird die „Opferrolle“, in die sich die AfD oft gedrängt fühlt, jetzt nur noch stärker zelebriert?

Wir sind keine Wahrsager. Es kann sein, dass dies die AfD weiter zusammenschweißt und damit das Wir-Gefühl gegen den Rest der Welt stärkt. Es kann aber auch zu dem führen, was wir bei anderen rechten Parteien in der bundesdeutschen Geschichte vielfach beobachten konnten: Dass die inneren Kämpfe dazu führen, dass sie sich in den eigenen Widersprüchen verstricken. Das könnte zu einer selbstverantworteten Kannibalisierung führen, womit die AfD als Bündnis zwischen gemäßigten und radikalen Kräften scheitern würde.

Steht die Partei mit diesem Urteil an einem Scheideweg?

Dieses Urteil ist eine Zäsur. Es ist zwar nur ein Teil der Partei, der hier unter Beobachtung gestellt wird. Dieser Teil ist aber numerisch und personell nicht eindeutig identifizierbar. Es gibt ja keine Mitgliederlisten, es gibt keinen Rechtsstatus für diese Gruppe – es ist eine unbekannte Variable. Der Grad der Durchdringung mit rechten Ideen und Verhaltensweisen, die über die Freiheitliche demokratische Grundordnung hinausgehen, ist weit vorangeschritten.

Dagegen sind die Kräfte, die eine parlamentarisch-bürgerliche Position in der AfD vertreten, gegenwärtig viel zu schwach, um die Durchdringung der radikal-fundamentalen Position einzudämmen. Eine Zäsur kann also auch darin bestehen, dass die Kräfteverhältnisse zwischen den Strömungen eingefroren werden.

Halten Sie denn nach Ihren eigenen Beobachtungen der Partei die Beurteilung des „Flügels“ als verfassungsfeindlich für richtig – oder für „politisch motiviert“, wie es in der AfD dargestellt wird?

Nein, ich halte es für solide begründet. Wenn man die Äußerungen der führenden Personen nimmt, haben wir immer wieder Positionen, die gegen die Menschenwürde oder das Rechtsstaatsprinzip verstoßen, die geschichtsrevisionistisch ausgerichtet, die rassistisch sind. Das Verhältnis zur Freiheitlichen demokratischen Grundordnung, zum Parlamentarismus ist hier doch durchweg sehr taktisch angelegt. Das konnte man auch in Thüringen beobachten, dass man einen eigenen Kandidaten ins Feld schickt und ihn gar nicht wählt. Das ist ein Verstoß gegen den Geist des Parlamentarismus, der auf Transparenz, Zurechenbarkeit und ein offenes Umgehen ausgerichtet ist.

Wie beurteilen Sie die derzeitigen Machtverhältnisse innerhalb der AfD? Sind die rechtsextremen Kräfte einfach nur lauter oder sind sie tatsächlich in der Überzahl?

Sie sind vermutlich gar nicht in der Überzahl – sie sind einfach cleverer, besser organisiert und strategisch aufgestellt. Indem sie eine Strategie haben, wie sie Personen und Themen auf bestimmte Prozesse ausrichten, haben sie einen großen Vorteil gegenüber den anderen, die sich eher im Rahmen der Strukturen bewegen. Indem sie lauter und machtbewusster sind sowie strategische Positionen verfolgen, können sie ihre Positionen öffentlichkeitswirksam vertreten.

Der Vorsitzende Björn Höcke steht als AfD-Prominenz im Rampenlicht. Wie schätzen Sie seine Lage jetzt ein? Können Sie ein Handlungsmuster prognostizieren?

Es liegt nahe, zu vermuten, dass er sich als Opfer definieren und als unverstanden darstellen wird. Jemand, der doch eigentlich „den Kern der Bürgerlichkeit repräsentiere“ und dabei „viel geschichtsbewusster, viel umfassender und weitblickender“ ist als andere, wie man so jemanden, „so in eine Ecke drängen kann, sei doch zutiefst unverständlich und müsse schleunigst korrigiert werden“. Man wird versuchen, die Beobachtung durch den Verfassungsschutz über ein entsprechendes Urteil hinfällig zu machen.

Wie glaubhaft bewerten Sie in diesem Zusammenhang den „Weckruf“, den der neue Parteisprecher Tino Chrupalla nach dem Attentat von Hanau im Namen der Parteiführung veröffentlichte?

Zutiefst taktisch. Die erste Stellungnahme von Chrupalla war anders geprägt, es hieß: „Wir haben es hier mit einem individuellen Geisteskranken zu tun“. Die zweite Stellungnahme, die eine strategische Adresse an die Öffentlichkeit war, war sehr taktisch. Dort wurde der Eindruck einer gewissen selbstkritischen Haltung erweckt. Das wurde als notwendig erachtet, als man die öffentliche Debatte rezipierte.

Die Strategie der Selbstverharmlosung besteht in Opferposen, in Versuchen, sich als Teil des bürgerlichen Lagers zu präsentieren und so zu tun, als habe man seinen Frieden mit dem Parlamentarismus und der liberalen Demokratie gemacht. Weil das mit Höcke in der ersten Reihe auf Bundesebene nicht aufgeht, braucht es immer wieder Personen, die den Biedermann nach außen spielen. Das ist wohl auch die Rolle von Herrn Meuthen oder Herrn Chrupalla. Auf jeden Fall ist da nicht der Hauch einer Idee zu erkennen, dass man manche Dinge überdenken will, um die eigenen Anliegen mit der Verfassung konform zu bekommen.

Sondern?

Im Gegenteil: Das sind alles taktische Spielchen. Es gibt kein signifikantes Momentum, wo man sagen könnte, dass eine Brücke gebaut wird, um in ein demokratisches Gespräch zu gehen. Dies liegt aber auch darin begründet, dass es für eine Höcke-AfD keinen Platz im repräsentativ-parlamentarischen System gibt, der mit der liberalen Demokratie vereinbar wäre. Insofern ist das Urteil des Verfassungsschutzes notwendig, um die Gesellschaft offensiver mit der Gefährdung zu konfrontieren, die vom AfD-Höcke-Politikmodell ausgeht.